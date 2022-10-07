Tortu İşçisi-Altın Veya Gümüş Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tortu İşçisi-Altın Veya Gümüş görev tanımı nedir, Tortu İşçisi-Altın Veya Gümüş ne iş yapar, Tortu İşçisi-Altın Veya Gümüş olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tortu İşçisi-Altın Veya Gümüş mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tortu İşçisi-Altın Veya Gümüş Tanımı;

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Tortu İşçisi-Altın Veya Gümüş Maaşı Ne Kadar? 2022 Tortu İşçisi-Altın Veya Gümüş Maaşları

Tortu İşçisi-Altın Veya Gümüş maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Tortu İşçisi-Altın Veya Gümüş maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tortu İşçisi-Altın Veya Gümüş iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.12

Meslek Adı :

Tortu İşçisi-Altın Veya Gümüş

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Siyanür eriyiğinde eriyen altın yada gümüş zerrelerinin çinko kaplar içinde oluşturduğu tortuyu gözleyen kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Tortu İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çinko kaplardaki bölmeleri çinko talaşları ile doldurmak,

b) Altın yada gümüşün çinko üzerinden tortu oluşturduğu kaplara giden eriyiğin akışını düzenlemek,

c) Eriyiğin akışını durdurmak ve kaplara doluncaya kadar su sevk etmek,

d) Tortuya hareket vermek için çinko talaşlarını karıştırmak,

e) Tıkaçları çıkararak kaplardaki tortuyu ve suyu almak,

f) Aldığı tortulu suyu sülfürik asitle muamele etmek,

g) Sülfürik asit içerisinde eriyen tortuyu filtreli presten geçirmek,

h) Elde edilen kalıntıyı basınçlı su ile yıkamak ve basınçlı hava altında kurutmak,

i) Çinko talaşı ile dolu çinko kaplar yerine içerisinde çinko tozu bulunan karıştırma konileri üzerinde çalışabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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