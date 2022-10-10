Toz Harç İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Toz Harç İmal İşçisi görev tanımı nedir, Toz Harç İmal İşçisi ne iş yapar, Toz Harç İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Toz Harç İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Toz Harç İmal İşçisi Tanımı;

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Toz Harç İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Toz Harç İmal İşçisi Maaşları

Toz Harç İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Toz Harç İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Toz Harç İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.68

Meslek Adı :

Toz Harç İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Derz, dolgu ve seramik yapıştırma harcı ürünlerinin üretiminde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Toz Harç İmal İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kum, çimento kullanımına göre silobas vb. malzemeler ile üretimin otomasyon olarak yapılmasına destek olmak,

b) Üretim sırasında ürüne katılacak katkıların reçeteye göre tartımını yaparak hazırlamak

c) Günlük kullanılacak palet ve ambalajın üretim alanına hazırlanması

d) Torbaların üretime hazırlanması, şarj numarası ve tarihlerin basımı

e) Otomatik dolum ve tartım yapan makineden çıkan torbalı ürünlerin paletleri dizilmesi ve paketlenmesi

f) Çalışma bölgesindeki alet ekipmanın ve çalışma bölgesinin günlük bakım, temizlik ve düzenini sağlamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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