Trafo Bobin Sarma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Trafo Bobin Sarma İşçisi görev tanımı nedir, Trafo Bobin Sarma İşçisi ne iş yapar, Trafo Bobin Sarma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Trafo Bobin Sarma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Trafo Bobin Sarma İşçisi Tanımı;

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Trafo Bobin Sarma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Trafo Bobin Sarma İşçisi Maaşları

Trafo Bobin Sarma İşçisi maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Trafo Bobin Sarma İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Trafo Bobin Sarma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.24

Meslek Adı :

Trafo Bobin Sarma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Trafo Bobin Sarma İşçisi, verilen teknik resim ve talimatlara göre gerekli malzeme ve şablonlardan yararlanarak karmaşık ve çok telli güç trafolarına ait bobin sargılarını el ile veya makine yardımıyla oluşturan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Trafo Bobin Sarma İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c)Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d)Çalışılan yeri düzenlemek,

e)Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,

f)İşlemler öncesi hazırlıkları yapmak,

g)Bobin sarma işlemlerini gerçekleştirmek,

h)Sarım sonrası işlemleri yapmak,

ı)Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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