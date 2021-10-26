Transfer Elemanı-Turizm Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Transfer Elemanı-Turizm görev tanımı nedir, Transfer Elemanı-Turizm ne iş yapar, Transfer Elemanı-Turizm olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Transfer Elemanı-Turizm mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Transfer Elemanı-Turizm Tanımı;

Transfer Elemanı (Turizm), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, çeşitli ulaşım araçlarıyla yolcuların geliş/dönüş transferlerini, önceden belirlenmiş güzergah üzerinde, programa uygun olarak güvenli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Transfer Elemanı-Turizm Maaşı Ne Kadar? 2021 Transfer Elemanı-Turizm Maaşları

Transfer Elemanı-Turizm maaşı ortalama aylık 5.500- TL’dir. En düşük Transfer Elemanı-Turizm maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Transfer Elemanı-Turizm iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Transfer Elemanı-Turizm Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Transfer Elemanı-Turizm Ne İş Yapar?

Transfer Elemanı (Turizm), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Ulaşım araçları ve güzergah hakkında bilgi almak,

b) Yasal ve yolcu ile ilgili evrakı hazırlamak,

c) Transfer aracı ve ekipmanlarını kontrol etmek,

d) Geliş transferi yapmak,

e) Yolcu / yolcuları karşılamak,

f) Bagajların araca yerleştirilmesini sağlamak,

g) Yöre ve geçiş güzergahı ile ilgili bilgi vermek,

h) Konaklama işletmelerine giriş işlemlerini yapmak,

i) Dönüş transferi yapmak,

j) Araç teslim etmek ve teslim almak,

k) Kayıp bagajlarla ilgilenmek,

l) Pasaport ve gümrük sorunlarıyla ilgilenmek

m) Acentaya haber vermek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Transfer Elemanı-Turizm Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu :

Seyahat Rehberleri

Transfer Elemanı-Turizm Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Transfer Elemanı-Turizm mesleğinin meslek kodu 5113.04 olarak belirlenmiştir



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