Tren Temizlik Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tren Temizlik Görevlisi görev tanımı nedir, Tren Temizlik Görevlisi ne iş yapar, Tren Temizlik Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tren Temizlik Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tren Temizlik Görevlisi Tanımı;

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Tren Temizlik Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tren Temizlik Görevlisi Maaşları

Tren Temizlik Görevlisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Tren Temizlik Görevlisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tren Temizlik Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9112.19

Meslek Adı :

Tren Temizlik Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen

Meslekler Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yolcu trenlerinde ve garda vagonların içindeki kompartıman, koridor ve lavobaları temizleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

III. GÖREV VE İŞLEMLER: Tren Temizlik Görevlisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Trende kullanacağı temizlik malzemelerini ilgililerden teslim almak,

b) Yolcu vagonlarını dolaşarak kirlenmiş olan koltuk, cam, kompartıman ve koridorların temizliğini yapmak,

c) Lavobaları kontrol etmek, kirlenenleri temizlemek, lavobaların temiz ve kullanılır şekilde bulunmasını sağlamak,

d) Tıkanan lavobaları açmak,

e) Musluk ve sifonlardaki arızaları tren şefine bildirmek,

f) Suları bitmiş olan lavobaları tren şefine bildirmek ve ilk gardan temin edilmesini sağlamak,

g) Havası kirlenen vagon ve kompartımanları havalandırmak gerekirse sprey sıkmak,

h) Kışın vagon basamaklarında biriken kar, buz ve çamurları temizlemek,

i) Yolcuların istemiş oldukları temizlikleri yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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