Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) görev tanımı nedir, Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) ne iş yapar, Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) Tanımı;

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Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) Maaşları

Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.17

Meslek Adı :

Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kil hamurundan, tuğla ve kiremit imalinde kullanılan bir el presini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tuğla ve Kiremit Prescisi (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kabaca şekillendirilmiş hamuru pres kalıbının altına koymak,

b) Hamurun üzerini yapışmaması için fırçayla yağlamak,

c) Kol vasıtasıyla kalıbın üst baskı tablasını aşağıya indirip hamurun iyice preslenmesi için kolu birkaç defa sıkıca aşağı ve yukarı indirmek,

d) Kalıplanan tuğla veya kiremiti çıkarıp üzerine yapışmış parçaları eliyle silmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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