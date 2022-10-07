Tül Perde Kontrol İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tül Perde Kontrol İşçisi görev tanımı nedir, Tül Perde Kontrol İşçisi ne iş yapar, Tül Perde Kontrol İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tül Perde Kontrol İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tül Perde Kontrol İşçisi Tanımı;

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Tül Perde Kontrol İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tül Perde Kontrol İşçisi Maaşları

Tül Perde Kontrol İşçisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Tül Perde Kontrol İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tül Perde Kontrol İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.26

Meslek Adı :

Tül Perde Kontrol İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sipariş verilen ürünlerin çizimini yapmak, kumaşların siparişe göre dikilmesini ve ütülenmesini sağlamak, ütülenmiş ürünlerin kontrollerini yaparak paketlemesi ve teslimini işlemlerini yerine getiren kişi.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tül Perde Kalite Kontrol İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen kumaşları kontrol etmek, pillerine bakmak,

b) Yapılacak modeli çizmek,

c) Ölçülere uygun olarak kesimleri yapmak,

d) Diki işlemleri için hazır hale gelen kumaşları terziye göndermek,

e) Dikim işlemi sonucu gelen ürünlerin kontrolünü yapmak,

f) Kontrolü yapılan ürünleri ütücüye göndermek,

g) Ütüden gelen ürünleri paketlemek, vb. görev ve işlemleri yapmak.

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