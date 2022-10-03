Tulum Peyniri İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tulum Peyniri İmalat Ustası görev tanımı nedir, Tulum Peyniri İmalat Ustası ne iş yapar, Tulum Peyniri İmalat Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tulum Peyniri İmalat Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Tulum Peyniri İmalat Ustası Tanımı;
__
Tulum Peyniri İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Tulum Peyniri İmalat Ustası Maaşları
Tulum Peyniri İmalat Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tulum Peyniri İmalat Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tulum Peyniri İmalat Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
İşkur Tulum Peyniri İmalat Ustası İş İlanları İçin Tıklayın
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7513.18
Meslek Adı :
Kaşar Peyniri İmalat Ustası
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Süt Ürünleri İmalatçıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Uygun mayalama, süzme ve saklama yöntemlerini kullanarak üretim programında talep edilen cins, kalite ve miktarda kaşar peyniri üretme bilgi ve becerisine sahip kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Kaşar Peyniri İmalat Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kaşar peyniri yapmak için sütü uygun mayalama sıcaklığında mayalamak,
b) Teleme peyniri uygun büyüklüklerde kare halinde kesmek,
c) Suyunu salmış teleme peynirleri uygun oranlarda tuzlamak,
d) Teleme peynirin fermantasyonunu ölçerek kaşar peynirin kalitesini ve kıvamını ayarlamak,
e) Teleme peynirleri uygun süzmeye mahsup bezlerde süzmeyi gerçekleştirmek,
f) Kullanılan malzemelerin temiz ve hijyenik olmasına dikkat etmek,
g) Peynirin tuzlama işlemlerini yapmak,
h) Hamur halinde yoğrulan peynirleri kalıplara koymak,
i) Kullanılan malzeme teçhizatın bakımını ve onarımını zamanında yapılmasını sağlamak,
j) Fermantasyonu tamamlanmış teleme özel kaşar makinesinde haşlanmış kalıplanmış olan peynir alınarak paketleme servisine vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Tulum Peyniri İmalat Ustası maaşlarına ek olarak sizlerde Tulum Peyniri İmalat Ustası mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?
Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?