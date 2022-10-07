Tulumbacı-Maden Ocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Tulumbacı-Maden Ocağı Tanımı;
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Tulumbacı-Maden Ocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tulumbacı-Maden Ocağı Maaşları
Tulumbacı-Maden Ocağı maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Tulumbacı-Maden Ocağı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tulumbacı-Maden Ocağı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8111.25
Meslek Adı :
Tulumbacı-Maden Ocağı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Tulumbacı-Maden Ocağı,
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