Tulumbacı-Maden Ocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tulumbacı-Maden Ocağı görev tanımı nedir, Tulumbacı-Maden Ocağı ne iş yapar, Tulumbacı-Maden Ocağı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tulumbacı-Maden Ocağı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tulumbacı-Maden Ocağı Tanımı;

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Tulumbacı-Maden Ocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tulumbacı-Maden Ocağı Maaşları

Tulumbacı-Maden Ocağı maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Tulumbacı-Maden Ocağı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tulumbacı-Maden Ocağı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.25

Meslek Adı :

Tulumbacı-Maden Ocağı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Tulumbacı-Maden Ocağı,

Güncel Meslek : EVET

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