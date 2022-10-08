Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tesktil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tesktil) Tanımı;

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Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tesktil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tesktil) Maaşları

Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tesktil) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tesktil) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tesktil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8153.10

Meslek Adı :

Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tesktil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil sektöründe açık en halindeki kumaşın tüp haline getirilerek dikilmesi işini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tesktil), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kumaşın rengine/ türüne göre veya parti değişikliğinde dikiş makinesini hava ile temizlemek,

b) Kılavuz kumaşı makineye yerleştirmek,

c) Kılavuz kumaşa dikilecek kumaşı bağlamak,

d) Açıcılara kumaş açtırılarak kıvrılmasını engellemek, dikişe uygun hale getirmek,

e) Uygun renkteki iplikleri iğnelere geçirmek,

f) Kumaşı olabildiğince uç kısımlardan dikmek,

g) Dikiş makinesi kullanabilmek,

h) Makinenin silindirlerini kullanarak katladığı kumaşın taşıma arabasına dökülmesini sağlamak,

i) Taşıma arabasını kumaşın döküleceği yere getirmek,

j) Kumaşa göre taşıma arabasını naylonla kaplamak,

k) İşlemi bitirdikten sonra makineyi panosundan kapatmak,

l) Çalışma alanını temiz ve düzenli tutmak,

m) Makinenin iğnelerini, açıcılarını ve silindirlerini kontrol etmek,

n) Makine aksamı ve açıcıları yağlamak ve bakımını yapmak,

o) İşlemi biten kumaşı boyahane vardiya amirine teslim etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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