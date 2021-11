Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim görev tanımı nedir, Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim ne iş yapar, Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim Tanımı;

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere dil ve edebiyat dersleri veren kişidir.

Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2021 Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşları

Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ortalama aylık 6.500 - TL’dir. En düşük Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim Ne İş Yapar?

Dil ve Edebiyat Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Öğrencilerin edebi bilgilerini artırmak ve geliştirmek için orta öğretimde klasik diller, modern diller ve edebiyatı içeren öğretim dalında sınırlı veya standart bir müfredat içinde yıllık çalışma programlarını hazırlamak,

b) Diğer öğretmenlerle birlikte kurul toplantısı yaparak konuların işleniş biçimini ve ayrılacak ders saati sayısını tespit edip günlük planını yapmak,

c) Ders konularının nasıl işleneceğini açıklamak,

d) Öğrencilerin hazırlanmaları için ders metnini belirleyip öğrencilerin hazırlanarak getirdikleri metin üzerinde soru ve cevap yöntemi ile konuları ve metni şekil, içerik,tür,dil ve özellikleri bakımından sınıfta irdelemesini yaptırarak eksiklikleri belirtmek,

e) Yazarın düşünce ve amacını açıklayarak öğrencilerin yorum yapma kabiliyetini geliştirmek,

f) Tartışma konuları açıp araştırmaya sevk etmek için ödev vermek,

g) Öğrencilerin belirli dönemlerde yazılı,sözlü sınava ve teste tabi tutarak değerlendirmek,

h) Verdiği notları not defterine işleyip not fişlerini düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını tutmak,

i) Devam, diğer rapor ve kayıtları idarecilere, öğrenci velilerine sunmak,

j) Orta okullarda Türkçe dersine girebilir,

k) Öğrencilerin müfredat dışı faaliyetlerini organize etmek veya denetlemek,

l) Okuldaki dil ve edebiyat bölümlerindeki faaliyetlerini planlayıp,nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Ana Grubu

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğinin meslek kodu 2330.05 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim maaşlarına ek sizlerde Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz.

