Tuzla’da maskesiz kişi polisi tehdit etti: ''Sen zor kullan, o zaman görüşürüz''
Tuzla'da polis ekiplerinin sokakta yaptığı maske ve mesafe denetimlerinde maskesiz bir kuryenin polislere kimliğini vermemek için direndi. Polisler ise bütün uyarılar sonunda maskesiz kişiyi gözaltına alırken ayrıyetten kişiye idari para cezası uyguladı. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan maske denetimlerinde maskesiz bir kişi maske takma konusunda polislere zor anlar yaşattı. Polis kurallara uymayan kişiye gözaltına alıp idari para cezası keserken çevredeki vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
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