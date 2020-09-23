Tuzla’da maskesiz kişi polisi tehdit etti: ''Sen zor kullan, o zaman görüşürüz''

Tuzla'da polis ekiplerinin sokakta yaptığı maske ve mesafe denetimlerinde maskesiz bir kuryenin polislere kimliğini vermemek için direndi. Polisler ise bütün uyarılar sonunda maskesiz kişiyi gözaltına alırken ayrıyetten kişiye idari para cezası uyguladı. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.