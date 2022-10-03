Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et görev tanımı nedir, Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et ne iş yapar, Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et Tanımı;

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Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et Maaşı Ne Kadar? 2022 Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et Maaşları

Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.10

Meslek Adı :

Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Eti, özellikle jambon ve domuz yağını tuzlayıp odun dumanında tütsüleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tuzlayıcı ve Fümeci (Et) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eti, belirli bir süre tuzlu suya basarak veya içine tuzlu su enjekte ederek yahut eti tuzla ovarak, bir kat tuz ve bir kat et olmak üzere bastırmak,

b) Eti asarak bir süre ağır yanan bir odun ateşinin dumanına tutarak tütsülemek,

c) Eti soğutarak, kağıda veya koruyucu bazı maddelere sarmak,

d) Etin üzerine ticari markalar veya semboller koymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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