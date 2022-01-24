Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) Maaşı Ne Kadar? 2022 Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) Maaşları

Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) maaşı ortalama olarak aylık 9500_TL'dir. En düşük Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) maaşı 6500_TL, En yüksek ise 12500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2166.16

Meslek Adı :

Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Grafik Ve Multimedya Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Reklam şirketleri, film şirketleri, animasyon şirketleri, tasarım ve mobilya şirketleri, dekorasyon şirketleri için animasyon, kısa film, uzun film, tasarım ve dekor, model, karakter, simülasyon hazırlayabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geometrik çizimler yapmak,

b) Görünüş çıkarmak,

c) Bilgisayarla çizime hazırlık yapmak, d) Nesneleri biçimlendirmek,

e) Sahnede ışık kullanmak,

f) Sahnede kamera uygulamak,

g) Web sayfaları için animasyonlar hazırlamak,

h) Animasyonlar ile web araçları hazırlamak,

i) Bilgisayarla üç boyutlu çizim yapmak,

j) Bilgisayarla modelleme yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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