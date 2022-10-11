Uçak Yükleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uçak Yükleme İşçisi görev tanımı nedir, Uçak Yükleme İşçisi ne iş yapar, Uçak Yükleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçak Yükleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uçak Yükleme İşçisi Tanımı;

__

Uçak Yükleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçak Yükleme İşçisi Maaşları

Uçak Yükleme İşçisi maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Uçak Yükleme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak Yükleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9333.06

Meslek Adı :

Uçak Yükleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uçaklara yolcu bagajları, kargo, yük, vb. malzemeleri yüklenmesi ve boşaltılması işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uçak Yükleme İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eşyayı uçakta, boylarına, ağırlıklarına, tiplerine ve gidecekleri yerlere ve genel yükleme talimatına göre istif etmek,

b) Eşyayı uçaktan indirmek,

c) Yüklemeden önce eşyayı tartmak ve yüklenen veya boşaltılan eşyanın kaydını tutmak,

d) Eşyayı iplerle, çember veya diğer bağlama malzemesi ile sıkarak emniyete almak ve kırılmasını önleyecek malzeme ile desteklemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?