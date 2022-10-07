Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü ne iş yapar, Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü Tanımı;

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Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü Maaşları

Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.45

Meslek Adı :

Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ultrasonik kaynak makinesini kullanarak yarı mamul plastik ürünlerin kapak ve klipslerini kaynak yaparak birleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yarı mamül plastik ürünlerin cinsine göre makineyi ayarlamak,

b) Plastik ürünü pleyte yerleştirmek,

c) Baskı düğmesine basmak, makineyi çalıştırmak, kaynak işlemine nezaret etmek,

d) Kaynak işlemi biten plastik ürünü pleyt?ten almak, kaynak kalitesini kontrol etmek,

e) Bozuk olan ürünlerin kapaklarını, klipslerini, bacaklarını kontrol etmek, bozuk olanları ayırmak,

f) PLS sistem kontrolü yapmak,

g) Çalışma alanının temiz ve tertipli olmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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