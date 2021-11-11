Uluslararası Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Uluslararası Satış Elemanı görev tanımı nedir, Uluslararası Satış Elemanı ne iş yapar, Uluslararası Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uluslararası Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uluslararası Satış Elemanı Tanımı;

Uluslararası ticaret işlemlerinin yürütülmesinde aktif olarak görev alan kişidir.

Uluslararası Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Uluslararası Satış Elemanı Maaşları

Uluslararası Satış Elemanı maaşı ortalama aylık7.500- TL’dir. En düşük Uluslararası Satış Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uluslararası Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Uluslararası Satış Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Uluslararası Satış Elemanı Ne İş Yapar?

Uluslararası Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurarak gerekli sözleşmelerin yapılmasını sağlamak,

b) Yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi takip etmek,

c) Yurt dışına satılacak malların (ihraç mallarının), gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimini gerçekleştirmek için önlemler almak,

d) Yurt dışından alınan malın parasının (bedelinin) sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan malın parasının da zamanında tahsil edilmesini sağlamaya çalışmak,

e) Dışalım ve dışsatımla ilgili her türlü prosedürleri sürekli izlemek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Uluslararası Satış Elemanı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :

Ticari Satış Temsilcileri

Uluslararası Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Uluslararası Satış Elemanı mesleğinin meslek kodu 3322.09 olarak belirlenmiştir



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