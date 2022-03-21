Un ve Unlu Mamuller Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Un ve Unlu Mamuller Teknikeri görev tanımı nedir, Un ve Unlu Mamuller Teknikeri ne iş yapar, Un ve Unlu Mamuller Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Un ve Unlu Mamuller Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Un ve Unlu Mamuller Teknikeri Tanımı;

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Un ve Unlu Mamuller Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Un ve Unlu Mamuller Teknikeri Maaşları

Un ve Unlu Mamuller Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Un ve Unlu Mamuller Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Un ve Unlu Mamuller Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.64

Meslek Adı :

Un ve Unlu Mamuller Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Başta buğday olmak üzere tahılların ve taneli ürünlerin (baklagiller) öğütülmesi, unun depolanması, pazarlanması işleri ve unlu mamullerin üretimi, saklanması ve paketlenmesinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Un ve Unlu Mamuller Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tahılların teslim alınmasından öğütülmesine kadar geçen süreci takip ederek hatasız işlenmesinde yardımcı olmak,

b) İmalat sırasında karşılaşılacak sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunmak,

c) Ürünlerin depolanmasını sağlamak ve kalite kontrolünü yapmak,

d) Üretimin genel hatlarını kontrol etmek,

e) Gıda analiz laboratuvarlarının un ve unlu mamuller kısımlarında analiz yapar, sonuçları yorumlamak,

f) Gıda ürünlerinin üretiminin hijyen standartlarına, mevzuata ve Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

g) Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerine göre insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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