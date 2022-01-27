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Usta Öğretici (Aşçılık) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Usta Öğretici (Aşçılık) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Usta Öğretici (Aşçılık) iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Usta Öğretici (Aşçılık) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Usta Öğretici (Aşçılık) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Usta Öğretici (Aşçılık) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Usta Öğretici (Aşçılık) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Usta Öğretici (Aşçılık) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Usta Öğretici (Aşçılık) Maaşı Ne Kadar? 2022 Usta Öğretici (Aşçılık) Maaşları

Usta Öğretici (Aşçılık) maaşı ortalama olarak aylık 9300_TL'dir. En düşük Usta Öğretici (Aşçılık) maaşı 7550_TL, En yüksek ise 11050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Usta Öğretici (Aşçılık) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Usta Öğretici (Aşçılık) İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2359.32

Meslek Adı :

Usta Öğretici (Aşçılık)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Aşçılık ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Usta Öğretici (Aşçılık), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu olmak,

b) Aşçılık eğitimi ile ilgili gereken makine, araç-gereç ve malzemeler ile eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlamak,

c) Aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine, aşçılık ile ilgili kullanılması gereken makine, araç-gereç ve malzemeleri tanıtmak,

d) Öğrencilere mesleği ile ilgili konularda eğitim vermek,

e) Öğrencilerin, aşçılık ile ilgili konularda uygulama yapmalarını sağlamak, gördüğü hata ve eksikliklerin düzeltilmesini sağlamak,

f) Öğrencilere, aşçılık işlerinde kullanılan makine, araç-gereç ve malzemelerin, basit bakım-onarım, kontrol ve ayar işleriyle ilgili gerekli eğitimleri vermek,

g) Öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermek,

h) Meslek dersleri ve atölye uygulama sınavlarında komisyon üyesi olarak görev yapmak,

i) Öğrencilerin yaptıkları ürünlerin sergilenmesine yardımcı olmak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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