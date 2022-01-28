Usta Öğretici (Diğer) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Usta Öğretici (Diğer) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Usta Öğretici (Diğer) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Usta Öğretici (Diğer) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Usta Öğretici (Diğer) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Usta Öğretici (Diğer) Maaşı Ne Kadar? 2022 Usta Öğretici (Diğer) Maaşları

Usta Öğretici (Diğer) maaşı ortalama olarak aylık 10500_TL'dir. En düşük Usta Öğretici (Diğer) maaşı 8750_TL, En yüksek ise 12250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Usta Öğretici (Diğer) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2360.43

Meslek Adı :

Usta Öğretici (Diğer)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları (235-Devam)

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Görev ve İşlem Basamakları

: Usta Öğretici (Diğer), Çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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