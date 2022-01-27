Usta Öğretici (El Sanatları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Usta Öğretici (El Sanatları) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Usta Öğretici (El Sanatları) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Usta Öğretici (El Sanatları) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Usta Öğretici (El Sanatları) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Usta Öğretici (El Sanatları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Usta Öğretici (El Sanatları) Maaşları

Usta Öğretici (El Sanatları) maaşı ortalama olarak aylık 9400_TL'dir. En düşük Usta Öğretici (El Sanatları) maaşı 7650_TL, En yüksek ise 11150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Usta Öğretici (El Sanatları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2359.36

Meslek Adı :

Usta Öğretici (El Sanatları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel

Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El sanatları kurslarında, kendi başına ve belli bir süre içerisinde kursiyerlere müfredata göre gerekli eğitimleri torik ve uygulamalı olarak verme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :Usta Öğretici (El Sanatları),

işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitim programına uygun olarak yıllık ve günlük plânları hazırlamak ve uygulamak,

b) El sanatları eğitimi ile ilgili gereken makine, araç-gereç ve malzemeler ile eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlamak,

c) El sanatları ile ilgili kullanılması gereken makine, araç-gereç ve malzemeleri tanıtmak,

d) Kursiyerlere el sanatları ile ilgili genel torik bilgileri anlatmak,

e) El sanatları ürünleri imalatında yapılan işleri uygulamalı olarak göstermek,

f) Kursiyerlerin el sanatları ile ilgili uygulama yapmalarını sağlamak, gördüğü hata ve eksikliklerin düzeltilmesini sağlamak,

g) El sanatları ürünleri imal işlerinde kullanılan makine, araç-gereç ve malzemelerin, kontrol ve ayar işleri ile basit bakım onarım işlerini, teorik ve uygulamalı olarak anlatmak ve göstermek,

h) Kursiyerlerin çalışırken dikkat etmeleri gereken işleri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını anlatmak, göstermek,

i) Öğretilen konularla ilgili kursiyerleri, belli aralıklarla ve kurs bitiminde teorik ve uygulamalı olarak çeşitli sınavlara tabi tutmak,

j) Kurs bitiminde, kursiyerlerin yaptıkları ürünlerin sergilenmesine yardımcı olmak,

k) Kursları başarı ile bitiren kursiyerlerin, kurs bitirme belgesi almalarını sağlamak,

l) Eğitim için kullanılan araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunmasını, bakım ve onarımını sağlamak, m) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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