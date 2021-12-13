Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) Maaşı Ne Kadar? 2021 maaşları ve İş İlanları

Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) görev tanımı nedir, Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) ne iş yapar, Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) Tanımı;

Pastacılık, tatlıcılık ve şekerlemecilik ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir.

Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) Maaşı Ne Kadar? 2021 Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) Maaşları

Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) maaşı ortalama aylık 7.500 - TL’dir. En düşük Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) Ne İş Yapar?

Usta Öğretici (Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu olmak,

b) Pastacılık, tatlıcılık ve şekerlemecilik eğitimi ile ilgili gereken makine, araç-gereç ve malzemeler ile eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlamak,

c) Aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine, pastacılık, tatlıcılık ve şekerlemecilik ile ilgili kullanılması gereken makine, araç-gereç ve malzemeleri tanıtmak,

d) Öğrencilere mesleği ile ilgili konularda eğitim vermek,

e) Öğrencilerin, pastacılık, tatlıcılık ve şekerlemecilik ile ilgili konularda uygulama yapmalarını sağlamak, gördüğü hata ve eksikliklerin düzeltilmesini sağlamak,

f) Öğrencilere, pastacılık, tatlıcılık ve şekerlemecilik işlerinde kullanılan makine, araç-gereç ve malzemelerin, basit bakım-onarım, kontrol ve ayar işleriyle ilgili gerekli eğitimleri vermek,

g) Öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermek,

h) Meslek dersleri ve atölye uygulama sınavlarında komisyon üyesi olarak görev yapmak,

i) Öğrencilerin yaptıkları ürünlerin sergilenmesine yardımcı olmak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) Meslek Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

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Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) mesleğinin meslek kodu 2360.27 olarak belirlenmiştir

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