Ütücü (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ütücü (Elle) görev tanımı nedir, Ütücü (Elle) ne iş yapar, Ütücü (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ütücü (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ütücü (Elle) Tanımı;

__

Ütücü (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ütücü (Elle) Maaşları

Ütücü (Elle) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Ütücü (Elle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ütücü (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9121.05

Meslek Adı :

Ütücü (Elle)

Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Taşıt Ve Pencere Temizleme İle Çamaşır Yıkama Ve Diğer Elle Yapılan Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Çamaşırcılar Ve Ütücüler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Giyim eşyasını, tekstil maddelerini ve benzeri eşyaları ısıtılmış yassı bir ütü ile ütüleyen ve şekillendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ütücü (Elle), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemeyi ütü tahtasına yerleştirmek ve ütüyü malzeme üzerinde gezdirerek ütülenen malzemeye gerekli ısı ve basıncı tatbik etmek,

b) Malzemeyi ütülemeden önce veya ütü esnasında ıslatabilir,

c) Bir veya birkaç tip ütü tekniği üzerinde ihtisası bulunabilir ve üzerinde çalışılan elbise veya eşya tipine göre ayıt edilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?