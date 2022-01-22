Uzay Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Uzay Mühendisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Uzay Mühendisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Uzay Mühendisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Uzay Mühendisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Uzay Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Uzay Mühendisi Maaşları

Uzay Mühendisi maaşı ortalama olarak aylık 15750_TL'dir. En düşük Uzay Mühendisi maaşı 8500_TL, En yüksek ise 23000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uzay Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2144.20

Meslek Adı :

Uzay Mühendisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Elektroteknoloji Mühendisleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisleri Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uzay Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sivil ve askeri kuruluşlarda; Yer çevresinde yörüngeye konulacak insanlı ve insansız uydu ve diğer uzay araçları ile bunları yörüngeye koyacak roketler üzerinde araştırmalar ve deneyler yapmak,

b) Uydularla haberleşme amacıyla çalışmalar yapmak,

c) Akademik kuruluşlarda; sayısal akışkanlar dinamiği olanaklarının geliştirilmesi, dış yapı-gövde aerodinamiği etkileşimi, yapay zeka geliştirme, hava-uzay elektroniği ve optik sistemler, telemanipülatör tasarımı ve kontrolü, lazer ile ölçüm ve izleme sistemleri, uydu dinamiği ve kontrolü , paralel ve gerçek zamanda veri işleme, robot tasarımı ve robot teknolojileri, uydu izleme anteni vb, gerçek zamanlı yapay zeka yazılım araçları, robot projesi danışmanlığı çalışmaları yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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