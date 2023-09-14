Uzaylılar dünyada! Bilim insanlarından tüyler ürperten ifşa: 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor'

Meksika parlamentosu bugün tam 3 saat süren ve dünyada ses getiren bir canlı yayına tanık oldu. Başkent Mexico'da gazeteci ve ufolog Jaime Maussan'ın öncülüğünde, uzaylı olduğu iddia edilen iki cesedin ortaya çıkarıldığı resmi bir etkinlik düzenlendi.

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Uzaylılar dünyada! Bilim insanlarından tüyler ürperten ifşa: 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor'

Meksika parlamentosunda özel bir canlı yayın düzenleyen bilim insanları dünya medyasının gözü önünde 1000 yaşında olduğunu iddia ettikleri uzaylıları paylaştı. Üç saat süren canlı yayına ABD ordusundan isimlerde katıldı.

İki küçük "insan olmayan" ceset, herkesin görebilmesi için pencereli kutularda sergilendi. Peru'nun Cusco kentinde bulunan mumyalanmış küçük örneğin bin yıllık olduğuna inanılıyor. Kritik toplantıya Eski ABD Donanması pilotu Ryan Graves de toplantıya katıldı.

Uzaylılar dünyada! Bilim insanlarından tüyler ürperten ifşa: 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor'

'EN AZ 1000 YAŞINDALAR'

Ufak boyutlardaki iki “uzaylı cesedi” camlı bir kutu içerisinde gösterildi. Bilim insanlarının da katıldığı etkinlikte uzaylıların 1000 yaşında olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nden emekli Teğmen Robert Salas toplantıda söz olarak 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor' dedi.

İNSANIMSI CESET

Toplantının dünya dışı akıllı yaşam olduğu iddia edilen cesetlerin ilk kez net olarak gösterilmesiydi. Yerel basında çıkan haberlerde cesetlerin kafasının 360 derece döndüğü belirtildi ve vücutlarının kuşlara özgü hareketleri yapabildiği aktarıldı.

Uzaylılar dünyada! Bilim insanlarından tüyler ürperten ifşa: 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor'

Kongredeki uzmanlar milletvekillerine, madende bulunan 'uzaylılara' yaptıkları DNA testleri sonucunu da paylaştı. 'Canlılardan' birinin içinde embriyo bulunan yumurtalar taşıdığını, kadmiyum ve osmiyum metallerinden oluşan implantlar bulunduğunu belirtildi. Bir yetkili cesetlerin yakın zamanda Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi'nde (UNAM) incelendiğini ve burada bilim adamlarının onları radyokarbon tarihleme yöntemiyle yaşlarını belirlediğini kaydetti.

15 METRELİK 'UZAYLI'

2015 yılında uzmanlar Peru'nun ünlü tarla çizgilerinde 15 metre boylarında dünya dışı akıllı yaşam olduğu düşünülen fosillere rastladı. Bu iddia kısa sürede çürütülürken yerel basın ceset kalıntısının hayvan ve insan kalıntılarının birleşmesi sonucu olduğunu yazdı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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