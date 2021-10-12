Vardiya Amiri (Genel) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Vardiya Amiri (Genel) görev tanımı nedir, Vardiya Amiri (Genel) ne iş yapar, Vardiya Amiri (Genel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vardiya Amiri (Genel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vardiya Amiri (Genel) Tanımı;

firmaların üretim miktarı ve kalite hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm faaliyetlerini koordine ve kontrol eden, vardiya takımını yöneten, genel bakım ve tamiratların yapılmasını sağlayan, personeli yönlendiren kişidir.

Vardiya Amiri (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Vardiya Amiri (Genel) Maaşları

Vardiya Amiri (Genel) maaşı ortalama aylık 3.400- TL’dir. En düşük Vardiya Amiri (Genel) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.350- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vardiya Amiri (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Vardiya Amiri (Genel) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Vardiya Amiri (Genel) Ne İş Yapar?

Vardiya Amiri (Genel), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev işlemleri yerine getirir.

firmaların üretim miktarı ve kalite hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm faaliyetlerini koordine ve kontrol eden, vardiya takımını yöneten, genel bakım ve tamiratların yapılmasını sağlayan, personeli yönlendiren kişidir.

Vardiya Amiri (Genel) Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :

Büro Süpervizörleri

Vardiya Amiri (Genel) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Vardiya Amiri (Genel) mesleğinin meslek kodu 3341.09 olarak belirlenmiştir



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