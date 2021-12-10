Vasıta Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2021 Vasıta Sürücüsü Maaşları, Vasıta Sürücüsü İş İlanları

Vasıta Sürücüsü görev tanımı nedir, Vasıta Sürücüsü ne iş yapar, Vasıta Sürücüsü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vasıta Sürücüsü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vasıta Sürücüsü Tanımı;

Karayollarında yolcu ve yük taşınması için her cins motorlu aracı kullanan, yetkili makamlarca verilmiş gerekli ehliyet veya belgeye sahip olan, araçların hizmet öncesi bakımlarını yapan, arıza tespit ve basit arızalarını gideren, yük ve eşyanın yükleme, boşaltma işlerine yardımcı olan kişidir.

Vasıta Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2021 Vasıta Sürücüsü Maaşları

Vasıta Sürücüsü maaşı ortalama aylık 5.750 - TL’dir. En düşük Vasıta Sürücüsü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 10.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vasıta Sürücüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Vasıta Sürücüsü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Vasıta Sürücüsü Ne İş Yapar?

Vasıta Sürücüsü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Ağır Vasıta Şoförü Ne Demek?

Ağır vasıta şoförü; daha çok yük taşımacılığında tercih edilen tır ve benzeri araçları kullanan personellerdir. Büyük nakliye ve lojistik firmaları için hizmet verebilecekleri gibi farklı alanlardaki firmalar için de görev yapabilirler.

Ağır vasıta şoförleri, CE sınıfı yani tır olarak adlandırılan ve yük taşımacılığında sıklıkla kullanılan araçları şehir içi, şehirler arası veya ülkeler arası birbirinden farklı mesafelerde kullanan kişilerdir. Tır şoförlüğü için binek otomobillerden farklı bir yapıya ve kullanım şekline sahip olan ağır vasıtalara dair özel bilgi ve tecrübe birikimi gerekir.

Ağır Vasıta Şoförü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ağır vasıta şoförlerinin görevleri, daha çok pratiğe dayalı ayrıntılardan oluşur. Büyük bir aracın sorumluluğunu üstlendikleri için görevleri de birbirinden farklı şu detayları içerir:

Şirket tarafından belirtilen güzergahlar arasında yük taşımacılığını gerçekleştirmek,

Yük taşımacılığı için seçilen aracın güzergah boyunca kullanılmasından sorumlu olmak,

İstisnai durumlar haricinde belirtilen sürelerde taşımacılık rotasını tamamlamak,

İlgili araçtan yol boyunca sorumlu olmak ve herhangi bir arıza, yolda kalma durumunda ilgili birimlere ulaşmak.

Ağır Vasıta Şoförü Olmak İçin Gerekenler

Ağır vasıta şoförü olabilmek için çeşitli belgelere ve yetkinliklere sahip olmanın yanı sıra sürüş deneyimi de talep edilen detaylar arasında yer alır. CE sınıfı olarak tanımlanan ağır vasıta ehliyetine sahip olanlar, aktif olarak tır ve benzer ağır vasıtaları kullananlar, tercih sebebi olarak gideceği güzergah hakkında bilgi ve deneyim sahibi olanlar, sorunsuz bir şekilde ağır vasıta şoförü olabilirler.

Ağır Vasıta Şoförü Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir

Ağır vasıta şoförlüğü için CE sınıfı ehliyet sahibi olmak yeterlidir. CE sınıfı ehliyete sahip olabilmek adına işlenmesi ve sınavlarından geçilmesi gereken konulardan bazıları; ilk yardım, trafik ve çevre, motor ve araç tekniği, trafik adabı şeklinde sıralanabilir.

Vasıta Sürücüsü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Araba, Kamyonet Ve Motosiklet Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Otomobil, Taksi Ve Kamyonet Sürücüleri



Vasıta Sürücüsü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Vasıta Sürücüsü mesleğinin meslek kodu 8322.09 olarak belirlenmiştir

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