Vatka Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Vatka Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Vatka Makinesi İşçisi ne iş yapar, Vatka Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vatka Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vatka Makinesi İşçisi Tanımı;

__

Vatka Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Vatka Makinesi İşçisi Maaşları

Vatka Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Vatka Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vatka Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8159.10

Meslek Adı :

Vatka Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sarılı bulunan pamuk elyaf katlarını vatka haline getirmek üzere vatka makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vatka Makinesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elyafı sertleştirmek için kullanacağı yapıştırıcı maddeleri hazırlama makinesinde hazırlamak,

b) Sarılı bulunan pamuk elyafını vatka makinesinin teknesine yerleştirmek,

c) Elyafın ucunu bularak; ucu makinenin tutkal verme silindirlerinden geçirerek döner merdaneler üzerine koymak,

d) Makinenin çalışma hızını ve makineye verilecek tutkal miktarını ayarlayarak makineyi çalıştırmak,

e) Makinenin çalışmasını ve elyafın yapıştırıcı maddeler içinden geçerek vatka haline gelmesini kontrol etmek,

f) Makineden geçen elyaf rulolarını yenilemek,

g) Makineden çıkan vatkaları tartarak kayıtları tutmak,

h) Makinenin bakımını ve ufak arızaları gidermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?