Veda mektubu paylaşıp ortadan kayboldu! 22 yaşındaki üniversite öğrencisi her yerde aranıyor

Anıl Sayın Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaşadığı evinden dün ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

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Veda mektubu paylaşıp ortadan kayboldu! 22 yaşındaki üniversite öğrencisi her yerde aranıyor

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sosyal medyadan veda mektubu paylaşan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi bir anda ortadan kayboldu.

İLGİNÇ BİR ŞEKİLDE ORTADAN KAYBOLDU

Olay, Sultandağı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşayan Anıl Sayın ilçe merkezinde yaşadığı evinden dün ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Sayın'ın evde olmadığını fark eden yakınları, jandarma ve emniyet ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgede güvenlik güçleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Veda mektubu paylaşıp ortadan kayboldu! 22 yaşındaki üniversite öğrencisi her yerde aranıyor

Öte yandan, Sayın'ın sosyal medyada veda mektubu bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğu belirtildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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