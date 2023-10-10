Tuzla Belediyesi, İlçedeki siteleri tek çatı altında topladı: 275 Site İçin Çözüm Masası Kurdu

Tuzla Belediyesi İlçedeki 275 Site İçin Çözüm Masası Kurdu



Tuzla’daki tüm konut sitelerinin tek çatı altında toplanması amacıyla hayata geçirilen ‘Tuzla Konut Siteleri Masası’ projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen programa 275 site yöneticisi katıldı. Başkan Yazıcı, “İlçemizdeki siteleri daha detaylı bir şekilde ele almak, problemlerini birlikte tespit etmek ve çözüm oluşturmak amacıyla sitelere ait bir masa oluşturuyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi, Tuzla'daki konut sitelerini tek çatı altında toplayarak siteler, konutlar ve belediye birimleri arasında doğrudan iletişimin sağlanması amacıyla ‘Konut Siteleri Masası'nı hizmete açtı. Tuzla’da projenin tanıtımını yapmak için düzenlenen programa çok sayıda site yöneticisi katıldı. Tanıtımın ardından, yöneticiler Başkan Yazıcı’ya proje ile ilgili önerilerini ve sorularını yöneltti.

“EN FAZLA DÖNÜŞÜM YAPAN İLÇELERDEN BİRİ OLDUĞUMUZ İÇİN GURUR DUYUYORUM”

Yönetmek değil, yönetişim yani ‘birlikte yönetelim’ felsefesi ile hareket ettiklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı konuşmasına şöyle başladı:

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“Tuzla’da sitelerimizin sorunlarını hep görüyoruz. 2009 yılından itibaren ruhsat, tapu alma ve iskan problemine kadar her sorununu çözüme kavuşturmaya çalıştık. 2020-2011 yılı itibariyle ise tüm alt yapıdaki yeniliklerimizle sitelerimizin mülkiyet problemi olmadan hayatlarını idame ettirecek hale getirdik. Fakat süreç öyle bir noktaya geldi ki hem dünya hem yaşam değişti hem de deprem gerçeği daha farkındalığı artmış şekilde hayatımıza girdi. 6 Şubat’tan itibaren deprem hayatlarımızda daha önem arz etmeye başladı. Böylelikle sitelerin yenilenmesi, eski sitelerin verilip yeni yapı stokların oluşturulması konusunda 2012-2013 yılından itibaren devam eden ilçemizdeki çalışmalar da ivmelenmeye başladı. Şu anda en fazla dönüşüm yapan ilçelerden biri olmakla gurur duyuyorum. Ama bir diğer yandan ilçemizin deprem fay hattına yakın olma gibi bir gerçeği de mevcut. Tuzla ve Bakırköy, Marmara’da fay hattına yakın olan iki ilçedir. Dolayısıyla bizim daha dikkatli olmamız lazım.”

“BURADAKİ ARKADAŞLARIMIZ CİDDİ BİR ENVANTER TUTACAK”

Başkan Yazıcı, “Bugün siteleri biraz daha detaylı bir şekilde ele almak, site içinde ya da bulundukları lokasyonda var olan problemleri birlikte tespit etmek ve çözüm oluşturmak amacıyla sadece sitelere ait olacak bir masa oluşturuyoruz. Buradaki görevli arkadaşlarımızın tek işi; site başkanları, site yönetimleri ile birlikte siteleri ilgilendiren her konuda onlara destek olmaktır. Masanın, depremle alakalı dönüşüm faaliyetlerinden tutun, yapılanmayı sağlayacak bir yardıma kadar her konuda yardımcı olması hedefleniyor.”

“DEZAVANTAJLI DEDİĞİMİZ, PROBLEM YAŞAYAN TÜM KESİMLERİN SORUNLARINI ELE ALACAĞIZ”

Başkan Yazıcı, “Yaşlısından, gencine, engellisinden yetimine bizim sosyolojik olarak dezavantajlı dediğimiz, problem yaşayan tüm kesimlerin sorunlarının ele alınacağı bir siteler masası oluşturuyoruz. Buradaki arkadaşlarımız ciddi bir envanter tutacak, sitelerin problemlerini ortaya çıkaracak, bağlı bulundukları müdürlük başkan yardımcıları ile değil özel kalemlerin iş birliği içinde çalışarak, sizlerin sorularını birinci basamaktan iletecekler. Tuzla’mıza ve sitelerimize hayırlı olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

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