Vergiler için son ödeme tarihi 31 Mayıs! Vezneler hafta sonu açık olacak

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, ilan reklam, çevre ve temizlik vergisinin ilk taksiti için son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğunu hatırlatarak veznelerin 27 Mayıs Cumartesi günü açık olacağını duyurdu.

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Vergiler için son ödeme tarihi 31 Mayıs! Vezneler hafta sonu açık olacak

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, ilan reklam, çevre ve temizlik vergisinin ilk taksiti için son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğunu hatırlatarak veznelerin 27 Mayıs Cumartesi günü açık olacağını duyurdu.

TEPEBAŞI BELEDİYESİ VERGİ ÖDEMELERİ İÇİN VEZNELERİ HAFTASONU AÇIK TUTACAK

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, 2023 yılı emlak, çevre ve temizlik vergisinin ilk taksitini yatıracak olan vatandaşlar için açıklamada bulundu. Verginin ilk taksiti için son ödeme günü olan 31 Mayıs tarihine kadar "www.tepebasi.bel.tr" internet adresinden "Online İşlemler" menüsüne tıklayarak, ödeme yapılabileceği belirtildi. Yetkililer, Tepebaşı Belediyesi'nin ana hizmet binasında bulunan veznelerin ve Odunpazarı Belediyesi içinde bulunan veznelerin, 27 Mayıs Cumartesi günü 09.00-16.00 saatleri arasında da açık olacağını belirtti.

Vergiler için son ödeme tarihi 31 Mayıs! Vezneler hafta sonu açık olacak

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KAYNAK: İHA

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