Veri Giriş Kontrol İşletmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Veri Giriş Kontrol İşletmeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Veri Giriş Kontrol İşletmeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Veri Giriş Kontrol İşletmeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Veri Giriş Kontrol İşletmeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Veri Giriş Kontrol İşletmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Veri Giriş Kontrol İşletmeni Maaşları

Veri Giriş Kontrol İşletmeni maaşı ortalama olarak aylık 8750_TL'dir. En düşük Veri Giriş Kontrol İşletmeni maaşı 7450_TL, En yüksek ise 10050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Veri Giriş Kontrol İşletmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4132.05

Meslek Adı :

Veri Giriş Kontrol İşletmeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Klavye Kullanan Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Veri Giriş Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bilgisayara veri girişi ve kontrol işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Veri Giriş ve Kontrol İşletmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Makinenin günlük bakım ve temizliğini yapmak,

b) Malzeme ihtiyacını belirlemek,

c) Makineyi çalışır duruma getirmek,

d) Yazıcıların sarf malzemelerini değiştirmek,

e) Disketleri formatlamak,

f) Veri girişi yapmak,

g) Verinin doğru girildiğini kontrol etmek,

h) Hatalı girişleri düzeltmek,

i) Veriyi manyetik ortama kaydetmek,

j) Kayıtların yedeğini almak, k) Biten işlemi sisteme aktarmak,

l) Biten işlemin dökümünü yapmak,

m) Programdan kaynaklanan hataları ilgiliye bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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