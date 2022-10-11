Vidanjör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Vidanjör Operatörü görev tanımı nedir, Vidanjör Operatörü ne iş yapar, Vidanjör Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vidanjör Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vidanjör Operatörü Tanımı;

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Vidanjör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Vidanjör Operatörü Maaşları

Vidanjör Operatörü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Vidanjör Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vidanjör Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.21

Meslek Adı :

Vidanjör Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Vidanjörü (Kombine Kanal Temizleme Aracı) kullanarak, program dahilinde kanalizasyon bacaları veya ızgaralarının temizliğini yapan, acil durumlarda su baskınlarında müdahale ederek su baskınına uğrayan ortamı temizleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vidanjör Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mesai başlangıcında öncelikle araç üzerinde bulunan temiz su ve atık su/moloz tanklarının sayaçlarını kontrol etmek,

b) Program dahilinde kanalizasyon bacaları ve ızgaralarının temizliğini yapmak,

c) Su baskınları ile ilgili acil durumlarda suyun vakumlu hortumla araca çekilmesini sağlamak,

d) Hazırlanan program dahilinde yapılan temizliklerde, temizlik yapılacak noktaya ulaşıldığında öncelikle kanalizasyon baca kapağını veya ızgarayı kaldırmak,

e) Vakum/emme borusunu indirerek kanal içerisine salmak,

f) Vakum/emme borusu vasıtasıyla kanal içerisinde bulunan su ve diğer atık maddeleri aracın atık tankı içerisine çekmek,

g) Çekme işlemini takiben yıkama hortumu vasıtasıyla basınçlı su kullanarak kanalın içerisini yıkamak,

h) Yıkama yaparken aynı büz içerisinden gelen artık maddeleri de vakumla araç üzerinde bulunan tanka/kazana almak,

i) Temizliğin tamamlanmasından sonra hortumları kanaldan çekerek araç üzerindeki yerlerine yerleştirmek,

j) Mesai sonunda atık su kazanında biriken molozları ve suyu havuzlara boşaltmak,

k) Temiz su kazanının sayacını kontrol ederek, gerekirse üzerine su ilavesi yapmak,

l) Aracın su pompası ve çamur pompası bakımını yaptırmak, sistemi yağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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