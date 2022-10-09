Viyol Baskı Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Viyol Baskı Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Viyol Baskı Makinesi İşçisi ne iş yapar, Viyol Baskı Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Viyol Baskı Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Viyol Baskı Makinesi İşçisi Tanımı;

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Viyol Baskı Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Viyol Baskı Makinesi İşçisi Maaşları

Viyol Baskı Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Viyol Baskı Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Viyol Baskı Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.24

Meslek Adı :

Viyol Baskı Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Viyol baskı makinesinin tüm kontrollerini yaparak talimatlara göre üretimin verimli şekilde yapılmasını sağlanma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Viyol Baskı Makinesi İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş plan ve organizasyonu yapmak,

b) Viyol baskı talimatına göre baskı yapmak,

c) Viyol baskı raporu hazırlamak,

d) Baskı neticesinde viyol yerleştirme ve soyma işlemleri yapmak,

e) Makine çalıştırılıp boya hazneleri kontrol etmek,

f) Bir sonra baskı elemanına makinenin çalışması ile bilgi vererek görevini teslim etmek,

g) Arıza durumunda vardiya amirine/arıza bakım-onarım şefine haber vermek ve verdiği talimatlar doğrultusunda hareket etmek,

h) Paketleme talimatına göre paketleme yapmak,

i) Paketlenen mamulü talimatlara uygun depolamak ve istiflemek,

j) Sevkiyat zamanında, sevkiyat talimatına göre sevk etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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