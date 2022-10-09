Viyol Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Viyol Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Viyol Makinesi Operatörü ne iş yapar, Viyol Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Viyol Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Viyol Makinesi Operatörü Tanımı;

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Viyol Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Viyol Makinesi Operatörü Maaşları

Viyol Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Viyol Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Viyol Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.25

Meslek Adı :

Viyol Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Viyol makinesini kullanma talimatına göre kullanarak kaliteli üretimle hedeflenen üretimi gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Viyol Makinesi Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşe başlarken makinenin kontrolünü yapmak,

b) Üretilen ürünün proses akışına göre operasyon kontrollerini yapmak,

c) Gelen hammaddeyi kalıplara girmeye hazır hale getirmek,

d) Kalıplara girmek için temizlenen ve süzülen hammaddenin kalıplara basılmasını sağlamak,

e) Çıkan viyolleri fırınlanmak kullanıma hazır hale getirmek,

f) Belirli aralıklarla kalıpların temizliğini yapmak,

g) Herhangi bir arıza durumunda ilgililere haber vermek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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