Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem) Tanımı;

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Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem) Maaşı Ne Kadar? 2022 Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem) Maaşları

Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8141.17

Meslek Adı :

Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Muamele edilmemiş havalı lastikleri basınçlı buharla daha az yumuşak fakat daha dayanıklı bir hale getiren fırınları çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fırını muayene ederek kapak ve diğer bütün bağlantılarının yerli yerinde olmasını sağlamak,

b) Fırın içindeki hidrolik şahmerdanı kauçuk kaplayan kalıplar üzerine bindirerek bunları sıkıca yerlerine tespit etmek,

c) Vulkanize süresini tayin eden saati harekete geçirip fırına verilen buhar miktarını ve ısı derecesini kontrol etmek,

d) Göstergeleri gözleyip en iyi vulkanizasyon şartlarının devamını sağlamak için gerekli ayarları yapmak ve vulkanizasyon bitince kalıpları çıkarmak,

e) Fırına kalıpları dolduran ve boşaltan işçilere nezaret edebilir. Belirli aralıklarla kalıpların üzerinden geçen soğutma suyu valflarını da işletebilir. Vulkanize edilen eşyanın tipine göre ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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