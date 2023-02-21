Yakiv Kinareykin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakiv Kinareykin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yakiv Kinareykin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yakiv Kinareykin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yakiv Kinareykin 22 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кінарейкін Яків Дмитрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yakiv Kinareykin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yakiv Kinareykin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 U19 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 U19 takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Yakiv Kinareykin'nin SK Dnipro-1 U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yakiv Kinareykin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yakiv Kinareykin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yakiv Kinareykin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yakiv Kinareykin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Meteor U19

9 Eylül 2020 yılında SK Dnipro-1 U19

Yakiv Kinareykin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yakiv Kinareykin şuan SK Dnipro-1 U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yakiv Kinareykin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Metalist Kharkiv

Ukrayna U21 takımında 12 numaralı formasıyla 21 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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