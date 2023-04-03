Uros Cejic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Cejic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Cejic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Cejic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Cejic 26 Mart 2004 tarihinde Vršac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Cejic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Uros Cejic'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Cejic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Cejic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Uros Cejic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Cejic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2021 yılında Spartak U17

1 Temmuz 2021 yılında Spartak U19

18 Ocak 2023 yılında Vrsac U19

30 Haziran 2023 yılında Spartak U19

Uros Cejic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Cejic şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.