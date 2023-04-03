Petar Graonja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Graonja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Graonja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petar Graonja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petar Graonja 25 Şubat 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Петар Граоња şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petar Graonja Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Graonja, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Graonja'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Petar Graonja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petar Graonja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Red Star U16
1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U17
14 Temmuz 2020 yılında Graficar U17
31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız U17
1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U19
1 Ağustos 2021 yılında Graficar U19
30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız U19
10 Şubat 2023 yılında Vrsac
Petar Graonja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petar Graonja şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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