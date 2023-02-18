Darko Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Stojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Stojkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Stojkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Stojkovic 13 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Stojkovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Stojkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Darko Stojkovic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Darko Stojkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Stojkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darko Stojkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Stojkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında Budućnost

1 Şubat 2021 yılında Vrsac

Darko Stojkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Stojkovic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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