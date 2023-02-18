Vukasin Braunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Braunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vukasin Braunovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vukasin Braunovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vukasin Braunovic 22 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vukasin Braunovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vukasin Braunovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vukasin Braunovic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vukasin Braunovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vukasin Braunovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vukasin Braunovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vukasin Braunovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Čukarički U19

8 Şubat 2022 yılında BASK Belgrad

30 Haziran 2022 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2022 yılında Čukarički

2 Temmuz 2022 yılında Vrsac

30 Haziran 2023 yılında Čukarički

Vukasin Braunovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vukasin Braunovic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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