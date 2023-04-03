Nikola Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Jovanovic 7 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Jovanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Jovanovic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 15 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Radn. Nis U19

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2022 yılında FK Timocanin

9 Şubat 2023 yılında Vrsac

Nikola Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Jovanovic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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