Matija Grek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Grek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Grek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Grek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Grek 23 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Grek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Petar Bazic yapmaktadır. Matija Grek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 14 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matija Grek'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matija Grek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Grek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Grek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Grek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında Vrsac

Matija Grek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Grek şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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