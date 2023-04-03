Vojin Radisaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojin Radisaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojin Radisaljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojin Radisaljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojin Radisaljevic 14 Mart 2003 tarihinde Vršac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojin Radisaljevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vojin Radisaljevic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vojin Radisaljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojin Radisaljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vojin Radisaljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojin Radisaljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2021 yılında Vrsac U19

1 Temmuz 2022 yılında Vrsac

Vojin Radisaljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojin Radisaljevic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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