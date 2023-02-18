Matias Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Ferreira 19 Şubat 2002 tarihinde Rivera şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Agustín Ferreira Correa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Ferreira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol B futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Ferreira'nin CA Peñarol B ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Matias Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Peñarol B

Matias Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Ferreira şuan CA Peñarol B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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