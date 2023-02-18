Oscar Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Cruz 4 Nisan 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Óscar José Cruz González şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Cruz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Oscar Cruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol B futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Cruz'nin CA Peñarol B ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Oscar Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oscar Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Peñarol B

Oscar Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Cruz şuan CA Peñarol B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CA Peñarol (-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.