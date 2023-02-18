Pablo Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Lopez 1 Mart 2002 tarihinde Trinidad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo López Quinteros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Lopez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Lopez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol B futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol B takımına - tarihinde katılmıştır. Pablo Lopez'nin CA Peñarol B ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CA Peñarol U19

Pablo Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Lopez şuan CA Peñarol B takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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