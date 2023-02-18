Randall Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Randall Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Randall Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Randall Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Randall Rodriguez 29 Kasım 2003 tarihinde Maldonado şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Randall Jonas Rodríguez Lucas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Randall Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Randall Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına - tarihinde katılmıştır. Randall Rodriguez'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Randall Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Randall Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Randall Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Randall Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Randall Rodriguez şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Randall Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Peñarol

Uruguay U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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