Joaquin Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Ferreira 2 Temmuz 2003 tarihinde Rivera şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Ferreira Padilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Ferreira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Joaquin Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Ferreira'nin CA Peñarol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CA Peñarol U19

2 Ocak 2023 yılında Peñarol

Joaquin Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Ferreira şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joaquin Ferreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Peñarol

Uruguay U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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