Hernan Menosse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Menosse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Menosse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Menosse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Menosse 28 Nisan 1987 tarihinde San Carlos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Hernán Menosse Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Menosse Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBAL ASES yapmaktadır. Hernan Menosse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hernan Menosse'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hernan Menosse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Menosse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hernan Menosse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Menosse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2009 yılında CA Atenas

1 Mayıs 2010 yılında CA Libertad

1 Temmuz 2010 yılında CA Atenas

5 Ocak 2012 yılında Wanderers

2 Temmuz 2013 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2015 yılında Wanderers

1 Temmuz 2015 yılında Once Caldas

9 Temmuz 2016 yılında Rosario Central

30 Haziran 2017 yılında Once Caldas

5 Temmuz 2017 yılında Granada

20 Temmuz 2018 yılında Belgrano

28 Ocak 2019 yılında CD Lugo

1 Temmuz 2019 yılında Defensor

1 Ocak 2020 yılında Deportivo Cali

26 Ocak 2022 yılında Peñarol

Hernan Menosse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Menosse şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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